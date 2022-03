A guerra à nossa porta e o contorcionismo do PCP

Há momentos nas vidas dos povos e das pessoas em que a simples neutralidade é compactuar com o mais grave atentado à soberania de um Estado e ao modo de vida das populações que é a guerra. Mas deformar a realidade histórica, encará-la com palas e tentar a quadratura do círculo é um espectáculo tão triste quanto grotesco. As mãos também ficam ensanguentadas com manobras políticas deste tipo, supostamente para respeitar uma heterodoxia que prefere partir a reconhecer que, ao menos em alguns pontos, não está correcta ou, pelo menos, necessita de ser revisitada.