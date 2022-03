CP e Renfe lançam promoção Porto-Vigo: há bilhetes a 5,25 euros até Junho

A promoção do comboio Celta vai mais longe: ligações do Porto a Santiago de Compostela, via Vigo, desde 10,30 euros.

A CP – Comboios de Portugal e a espanhola Renfe lançaram uma promoção conjunta para viagens no comboio Celta, que liga diariamente, duas vezes por dia, Porto a Vigo, a maior cidade da Galiza: bilhetes desde 5,25 euros.

Ao preço mínimo, garante a CP em comunicado, há 15 mil bilhetes a partir desta terça-feira e para viajar até Junho.

A promoção engloba também a ligação de Vigo a Santiago de Compostela, que continua a celebrar o Ano Jacobeu até ao final do ano. Entre o Porto e Santiago, ficam disponíveis bilhetes a 10,30 euros, garante-se.

Nas regras da promoção, disponíveis no site da CP, salienta-se que “o número de lugares disponibilizados a preços promocionais é limitado em cada comboio”.

Do Porto, o comboio parte diariamente às 8h13 e 19h10. De Vigo, às 8h58, 19h56. A viagem dura cerca de 2h22.

O preço de tabela da viagem é de 14,95 euros; 23,90 em ida-e-volta, opção que na promoção deverá ficar por 11,95 euros.

O trajecto iniciado no Porto Campanhã segue por Nine, Viana do Castelo, Valença do Minho, Vigo.