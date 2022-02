BCE alerta para falência de banco russo na Europa e Rússia sobe taxa de juro para 20%

Autoridade europeia diz que Sberbank Europe, do grupo bancário russo Sberbank SBER.MM, está falido ou em falência iminente. Banco central russo sobe taxa para “compensar queda do rublo”, que já superou os 10%.

Pode ser a primeira vítima das sanções financeiras impostas pela Europa e outros países à Rússia. O Banco Central Europeu (BCE) alertou nesta segunda-feira que o Sberbank Europe, uma unidade do Grupo Sberbank SBER.MM da Rússia, e duas outras subsidiárias sob sua supervisão, “estão falidas ou na iminência de falir”.

Em causa está “a deterioração da sua situação de liquidez”, diz o BCE, devido ao levantamento de depósitos e outras medidas.

Também a Autoridade do Mercado Financeiro da Áustria avança com medidas em relação ao Sberbank Europ, no país e que a Deutsche Boerse, a gestora da bolsa alemã, anunciou a suspensão da negociação de vários títulos de empresas russos com efeito imediato, entre eles o VTB Bank VTBR.MM e o Sberbank.

Entretanto, também esta segunda-feira, o banco central da Rússia decidiu subir a principal taxa de juro de 9,5% para 20%, uma medida de emergência que pretende compensar a forte desvalorização do rublo, que hoje já caiu 10%.

“As condições externas para a economia russa mudaram drasticamente”, assumiu o banco central em comunicado, divulgado depois do agravamento das sanções à Rússia pela Europa e outros países, na sequência do ataque à Ucrânia.

“O aumento da taxa básica garantirá um aumento nas taxas de depósito para os níveis necessários para compensar o aumento dos riscos de depreciação e inflação. Isso é necessário para apoiar a estabilidade financeira e de preços e proteger as economias dos cidadãos da depreciação”, lê-se no comunicado, citado pela Reuters.

O banco central russo e o Ministério das Finanças tomaram ainda outra medida para travar a queda da moeda do país, ao ordenarem que as empresas exportadoras russas vendam 80% das suas divisas em moeda estrangeira no mercado.

O Banco Central da Rússia vai reunir-se esta segunda-feira para avaliar o impacto das novas sanções impostas ao país.