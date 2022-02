Europa: unida para quê?

As imagens da guerra na Ucrânia transportam-nos para uma realidade trágica, inimaginável no coração da Europa. Sabemos apenas que há um antes e um depois da invasão. Enquanto os analistas perguntam até onde irá Putin, os políticos ainda evitam a questão. A anterior ministra da Defesa da Alemanha confessa o seu desespero perante o “fracasso histórico” do seu país, numa curta e directa confissão que simboliza a impotência europeia. Apesar disso, este choque uniu os europeus. Falta saber para quê.