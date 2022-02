Petrolífera BP vai sair do capital da russa Rosneft

A petrolífera britânica BP anunciou neste domingo que vai sair do capital da gigante russa Rosneft, na qual detém uma participação de 19,75%, pondo fim a 30 anos de operação na Rússia.

Num comunicado, o grupo petrolífero adiantou que Bernard Looney, presidente executivo da britânica, se demitiu do conselho de administração da Rosneft, “com efeito imediato”, assim como outro administrador indicado pela BP. A petrolífera britânica, como accionista, detinha dois lugares no conselho de administração da petrolífera russa.

“O ataque da Rússia à Ucrânia é um acto de agressão que tem consequências trágicas em toda a região”, disse o presidente do conselho de administração da BP (chairman), Helge Lund.

Segundo o responsável, a “BP opera na Rússia há mais de 30 anos (...), mas esta acção militar representa uma mudança fundamental”, levando “o conselho de administração da BP a concluir, após um processo minucioso”, que o seu “envolvimento na Rosneft, uma empresa detida pelo Estado [russo], simplesmente não poderia continuar”.

A BP indicou que o grupo faria uma provisão nas suas contas para o primeiro trimestre de 2022, que será publicada em Maio, mas não adiantou como planeia abandonar a sua participação na Rosneft. A imparidade a inscrever nas contas trimestrais, contudo, poderá chegar a 25 mil milhões de dólares (cerca de 22,2 mil milhões de euros).

Em reacção, a Rosneft fala numa decisão provocada por “uma pressão política sem precedentes”, que irá pôr fim a 30 anos de cooperação de sucesso entre as duas empresas.

Assim como a BP, a gigante petrolífera russa também está cotada na bolsa de Londres. A presença entre os seus accionistas da BP, que detinha a segunda maior participação a seguir ao estado russo, foi regularmente alvo de críticas no Reino Unido.

Após a Rússia ter invadido a Ucrânia, Kwasi Kwarteng, o titular da pasta da Economia no governo de Boris Johnson, esteve nesta sexta-feira em reunião à distância com o presidente executivo da BP, Bernard Looney, para expressar as suas preocupações. “A BP deixou a reunião [com Kwasi Kwarteng ] sem nenhuma dúvida sobre a intensidade da preocupação governamental com os interesses comerciais [do grupo] na Rússia”, acrescentou a fonte.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram cerca de 200 mortos, incluindo civis, e mais de 1100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.