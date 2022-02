Cristina Clara lança videoclipe com a sua versão do fado O pajem, de Alfredo Marceneiro

O álbum, Lua Adversa, foi lançado em Setembro de 2021. E desde então Cristina Clara, que que foi buscar tal título a um poema da brasileira Cecília Meireles (1901-1964), tem vindo a publicar singles com videoclipes de modo a divulgar o disco. Os primeiros, Lua e Flor amorosa, estrearam-se ainda antes de o disco sair, respectivamente em Maio e em Julho de 2021. O terceiro, Real e abstrato, acompanhou o lançamento do álbum, já em Setembro. E agora lança um quarto videoclipe, gravado em estúdio, a partir de um tema clássico do fado, O pajem, de Alfredo Marceneiro. “O pajem é dos fados tradicionais de que mais gosto, aliás gosto muitíssimo da obra do Alfredo Marceneiro, é um contador de histórias por excelência e no fado é isso que mais me seduz”, disse Cristina Clara em entrevista ao PÚBLICO quando o seu álbum foi lançado.

Nascida no Minho, em Vila Nova de Famalicão, a 19 de Dezembro de 1983, Cristina Clara rumou a Lisboa depois de concluir o curso de Enfermagem no Porto, dividindo os seus dias na capital entre a música e o trabalho de enfermeira no Hospital de Santa Maria. Até que, um dia, querando dar mais tempo à música sem deixar a área da saúde, trocou de funções e instalou-se no Porto.

No videoclipe agora publicado participam Cristina Clara (voz), Sandro Costa (guitarra portuguesa), Pedro Loch (guitarra clássica), Barbara Piperno (flauta transversal) e Francisco Gaspar (baixo acústico). A letra é de Fernando Teles e a música de Alfredo Marceneiro (1891-1982), completando-se esta sexta-feira 131 anos do seu nascimento, na freguesia de Santa Isabel, em Lisboa. Daí a escolha da data para publicação do vídeo: 25 de Fevereiro.