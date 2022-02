Atraso do Ministério da Justiça fragiliza cibersegurança na Procuradoria-Geral

Estatuto do Ministério Público entrou em vigor há mais de dois anos, mas até agora a estrutura orgânica da Procuradoria-Geral da República ainda não foi ajustada àquela lei.

O atraso no Ministério da Justiça em avançar com um diploma que adapte a estrutura da Procuradoria-Geral da República, o órgão de cúpula dos procuradores, ao novo Estatuto do Ministério Público, que entrou em vigor há mais de dois anos, está a fragilizar a cibersegurança naquele organismo. E a perpetuar a falta de recursos humanos noutros departamentos.