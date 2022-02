7 dias, 7 fugas: dos carris ao sambódromo, há passeios com folia a todo o vapor

Entre os passeios no Comboio Histórico do Vouga e o Parque Terra Nostra em flor, há Entrudo Chocalheiro em Podence, um sambódromo na Figueira da Foz, Expo Estrela em Manteigas, Sabores do Mar em Esposende e Terra: Histórias da Cerâmica na RTP.

Sábado, 26: Vouga a todo o vapor

Todos a bordo: o Comboio Histórico do Vouga volta aos carris, para uma viagem especial de Carnaval, a todo o vapor. O percurso liga Aveiro a Macinhata do Vouga e é feito à moda antiga, com uma locomotiva a vapor e carruagens do século passado. As viagens estão marcadas para os dias 26 e 27 de Fevereiro e 1 de Março. O comboio sai da estação de Aveiro às 9h e chega a Macinhata pelas 10h43, onde o espera animação musical e uma mostra de produtos regionais. Os passageiros têm direito ainda a uma visita guiada ao Museu Ferroviário, antes de fazerem o embarque de regresso, marcado para as 12h15. Os bilhetes custam 35€ (25€ para crianças dos quatro aos 12 anos) e estão à venda nas bilheteiras da CP e online.

Domingo, 27: em Podence, sê careto

Depois de um 2021 confinado ao online, o Entrudo Chocalheiro está de volta às ruas de Podence, em Macedo de Cavaleiros, entre 26 de Fevereiro e 1 de Março. A festa de Carnaval que diz ser “a mais genuína de Portugal”, e foi reconhecida pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, vem de fato completo: há caretos, desfiles de marafonas, passeios pedestres, exposições, visitas ao território e mercadinhos de produtos regionais. Juntam-se a Ronda das Tabernas, o Festival do Grelo e momentos como a Queimada na Eira ou o Pregão Casamenteiro. O programa detalhado pode ser consultado aqui.

Segunda, 28: “coração da serra” em Manteigas

Entre 26 de Fevereiro e 1 de Março, Manteigas dá a cara e põe o “coração da serra” na Expo Estrela. O certame conta com 28 edições e põe a prata da casa a brilhar em cerca de 70 expositores, onde se encontram comeres e saberes, artesanato e um programa de animação com lugar para arruadas, caminhadas, música, desfiles de Carnaval, concursos de máscaras e provas de queijo. De volta ao modelo presencial, a feira muda este ano de poiso, tendo agora o Largo do Mercado como montra do que a região tem para oferecer. O bilhete diário custa entre 1€ e 2€; o passe geral, 3€.

Terça, 1: Figueira ao sambódromo

Uma das excepções na lista de carnavais cancelados, a Figueira da Foz mantém a tradição e põe a folia (e o samba) no ar. Com as atenções viradas para Buarcos – e o lema Em defesa das artes a dar o tom à dança, numa homenagem da autarquia à “resiliência do meio artístico” – entram em cena o Desfile Nocturno das Escolas de Samba (dia 26 de Fevereiro, às 21h30), o Grande Desfile de Carnaval (dia 27, às 14h30) e o Grande Corso Carnavalesco (dia 1 de Março, às 14h30). A entrada no sambódromo tem o custo de 2€ (sábado) e 5€ (domingo e terça), sendo gratuita para crianças até aos 12 anos. Quem não puder comparecer à chamada in loco, pode acompanhar a transmissão em directo, na RTP1.

Quarta, 2: Esposende lança a rede

A esperança está no (a)Mar. É com este slogan na ementa que Esposende leva à mesa o 23.º Sabores do Mar, o evento que “exalta a gastronomia de excelência” do concelho”, frisa a autarquia. Ao longo de todo o mês de Março, e apostado em “estimular o regresso à normalidade” num sector particularmente afectado pela pandemia, lança âncora a 41 restaurantes, prontos a confeccionar iguarias como linguine al mare, robalo grelhado, açorda de peixe e gambas, arroz à pescador ou lampreia no forno, parte delas a concurso. À margem, retoma iniciativas online como Sem Diferenças (para “reforçar os laços às comunidades imigrantes”), Salvar o Planeta à Mesa (em nome da sustentabilidade) ou Nem Tanto ao Mar, Nem Tanto à Terra (desafio de harmonização de produtos locais) e tempera o programa com novidades como a rubrica Monólogos da Cozinha ou o Street Fish Food, “que consiste em levar algum receituário da cozinha atlântica à rua, junto da comunidade escolar e público em geral.”

Quinta, 3: de mãos no barro, na RTP

Renato Costa e Silva trabalha o barro entre a Terceira e a Lousã, dando largas ao seu fascínio pelo material, pela roda de oleiro, pelo forno a lenha. Assim encontra, segundo a RTP, “o seu lugar no mundo, entre a biologia, a olaria, a música e as viagens”. Juntamente com a mulher, a artista plástica Kerstin Thomas, protagoniza Roda-espelho-mundo, o primeiro dos oito episódios da série que a RTP2 estreia nesta quinta-feira, às 22h50. Com realização de Sara Morais e produção da Vende-se Filmes, Terra: Histórias da Cerâmica visita várias terras do país – do Algarve a Barcelos, passando por Montemor-o-Novo, Caldas da Rainha e ilhas – em busca de artesãos, mas também de designers e de outras mãos que pegam nesta arte. Porque, como a escultora e professora Virgínia Fróis há-de sublinhar no segundo episódio, “ninguém faz cerâmica sozinho”.

Sexta, 4: Furnas em flor

Camélias há muitas. Só no Parque Terra Nostra, há mais de 800 cameleiras diferentes, algumas delas centenárias. Nesta altura do ano, mostram-se em todo o seu colorido esplendor. Para celebrar o florescer das camélias, o parque situado nas Furnas, na ilha açoriana de São Miguel, volta a convidar os visitantes a assistirem de perto ao espectáculo dado pela sua colecção. Entre 26 de Fevereiro e 26 de Março, há visitas guiadas pela equipa do parque (aos sábados, das 15h às 16h, por 15€, mediante inscrição prévia no Terra Nostra Garden Hotel), com previsão de boas fotos, das quais podem brotar prémios se submetidas a um passatempo digital. Quem quiser conhecer ainda mais de perto as camélias, pode participar em workshops de quatro horas, conduzidos pela engenheira Carina Costa, sobre a história, o cultivo e a utilização destas plantas (dias 13 e 20 de Março, por 40€).