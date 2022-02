Bolsas recuperam do susto e voltam a terreno positivo

Depois das fortes perdas relacionadas com o início da guerra na Ucrânia, as principais praças europeias fecharam em alta nesta sexta-feira. Portugal não foi excepção e o PSI-20 ganhou 2,75%.

Os investidores parecem ter recuperado do susto inicial e as principais bolsas europeias fecharam nesta sexta-feira em terreno positivo. Depois da queda acentuada registada na quinta-feira, dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, os principais índices voltaram a terreno positivo, com alguns a apresentarem ganhos superiores a 3%.

A recuperação da confiança dos investidores, sublinha a Reuters, está relacionada com o pacote de sanções à Rússia que a Europa e os Estados Unidos anunciaram e com a disponibilidade de Moscovo para encetar negociações com a Ucrânia.

Depois da quebra de quinta-feira, o STOXX 600 subiu 3,26%, o DAX, principal índice da bolsa alemã, recuperou 3,67% e o britânico FTSE 100 aumentou 3,91%. Em França, o CAC 40 subiu 3,55% e, em Espanha, o IBEX valorizou 3,51%.

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência europeia e o PSI 20 fechou esta sexta-feira a subir 2,75%.

A recuperação dos mercados foi generalizada. O japonês Nikkei teve um ganho de 1,95%, enquanto nos Estados Unidos, o Dow Jones abriu em alta e, às 18h80 (hora de Lisboa) estava recuperar 2,46%.

Mesmo a bolsa de Moscovo, apesar de terem sido conhecidas as sanções aplicadas à Rússia, teve um desempenho positivo com o índice MOEX a somar 20%.