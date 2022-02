Portugueses na Ucrânia. “Estão todos apavorados e a Europa está a dormir”

Hugo Canas, engenheiro civil, vivia na Ucrânia há 17 anos. Abandonou o país de carro no domingo e alerta para o risco de uma guerra num país com 15 centrais nucleares e sem capacidade de defesa. “A Rússia está a bombardear complexos militares mas também industriais civis. Vai criar a maior crise económica. Isto vai ser bem mais dramático do que parece”

Hugo Canas é engenheiro civil e estava na Ucrânia há 17 anos. Tinha fundado uma empresa com um sócio norte-americano e uma sócia ucraniana. Abandonou o país no domingo, de carro, com a mulher, cidadã ucraniana, e encontra-se actualmente na Polónia. Em conversa telefónica com o PÚBLICO esta manhã, conta como a Ucrânia fechou as fronteiras e está a impedir a saída de homens entre os 18 e os 60 anos, uma vez que conta com eles para uma mobilização militar. Os estabelecimentos comerciais deixaram de aceitar transacções com cartões de crédito e só aceitam dinheiro vivo. Os bancos estão abertos mas há limites aos montantes de levantamento.

“O mais preocupante são os combustíveis. As bombas de gasolina estão vazias”, afirma, explicando que de Kiev à fronteira são cerca de 600 km mas apenas um terço desse caminho é feito em auto-estrada. Mesmo assim, diz, essas estradas encontram-se todas congestionadas e as pessoas arriscam-se a ficar na estrada sem gasolina e ao frio.

Desde 2013/14, quando houve a revolta contra o então Presidente Viktor Ianukovitch, e muito próximo de Vladimir Putin, que a população ucraniana começou a fazer treino militar. Hugo, a mulher e os sobrinhos costumavam treinar tiro com metralhadora aos fins-de-semana, actividades organizadas por associações civis e para-militares. “O meu sobrinho de 11 anos sabe disparar uma Kalashnikov, mas o que vale uma Kalashnikov contra tanques e mísseis”, questiona.

Segundo Hugo Canas, que é natural de Lisboa, o governo ucraniano vai enviar para a linha da frente 250 mil soldados e 600 mil reservistas mas não tem munições, coletes anti-balas, drones, bazucas ou mísseis do tipo Javelin. “Falta tudo e agora as fronteiras estão fechadas”, resume.

"Hoje [quinta-feira] as pessoas acordaram apavoradas e a Europa ainda está a dormir”, critica. O engenheiro civil lembra que a Ucrânia tem duas grandes bacias de gás de xisto por explorar e que sairia mais barato do que o gás da Polónia. “A Ucrânia poderia fornecer gás à Alemanha por 35 anos. Depender da Rússia é uma estupidez”.

Rússia “quer pôr a Ucrânia no terceiro mundo"

"Nunca, na história da humanidade, houve uma guerra com este potencial de poder de fogo num país com centrais nucleares. A Ucrânia tem 15 reactores nucleares comerciais e um de carácter científico mesmo no centro de Kiev. Estamos a falar também de muita indústria química pesada e não só armazenamento como em Beirute. Isto pode ser cinco a sete vezes pior do que Beirute”, acrescenta, adiantando que muitas centrais nucleares “não são modernas, não têm sistemas de segurança e algumas já deviam ter sido desactivadas”. Mas agora o Governo ucraniano não as pode mandar parar, diz, pois isso poria em causa o fornecimento de electricidade e internet à população.

O trânsito em Kiev EPA/SERGEY DOLZHENKO Os homens que foram mobilizados para a guerra no interior de um autocarro, na região de Donetsk, Ucrânia, controlada por separatistas Reuters/ALEXANDER ERMOCHENKO Um homem lamenta a morte de uma pessoa na sequência de um ataque aéreo a uma área residencial em Chuhuiv, no Oblast de Carcóvia, Ucrânia Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images Bombeiros ucranianos tentam salvar civis em Chuhuiv, no Oblast de Carcóvia, Ucrânia Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images As forças de segurança acompanham um homem ferido na sequência de um ataque aéreo a uma área residencial em Chuhuiv, no Oblast de Carcóvia, Ucrânia Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images Uma mulher ferida em Chuhuiv, no Oblast de Carcóvia, Ucrânia Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images Pessoas tentam sair da capital Reuters/REUTERS TV Filas longas numa bomba de gasolina em Lviv, depois de Putin ter autorizado uma operação militar contra a Ucrânia Reuters/PAVLO PALAMARCHUK Na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, do lado polaco Reuters/KACPER PEMPEL Veículos militares numa rua em Armiansk, na Crimeia Reuters/STRINGER Soldados ucranianos de pé ao lado de vários sistemas de míssil em Carcóvia, Ucrânia Reuters/ANTONIO BRONIC Vários soldados num veículo armado, em Carcóvia, Ucrânia Reuters/ANTONIO BRONIC As filas para o supermercado em Kiev, numa altura em que as tropas russas já tinham invadido a Ucrânia EPA/SERGEY DOLZHENKO Fotogaleria Forças russas dispararam mísseis contra várias cidades na Ucrânia, incluindo a capital Kiev, na madrugada de quinta-feira. A guerra começou.

Segundo Hugo Canas, “a Europa não está consciente” de todo o perigo, que pode provocar milhões de refugiados ucranianos e de países vizinhos. “Onde vai haver alojamento para essas pessoas todas”, questiona.

"A Rússia está a bombardear complexos militares mas também industriais civis. Vai criar a maior crise económica. Isto vai ser bem mais dramático do que parece. A Rússia quer pôr a Ucrânia no terceiro mundo. Não vai haver empregos e indústria depois disto. O país pode ser arrasado”, descreve, alertando que, a seu ver, pode ser “a maior catástrofe depois da Segunda Guerra Mundial”.

Sobre as sanções contra a Rússia anunciadas pela União Europeia, o emigrante português diz que “não vão funcionar” e vão ser “uma gota de água em comparação com o que a Rússia vai receber da China pelo contrato assinado na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos”. “Foi o contrato da vida de Putin”.

Actualmente, vivem na Ucrânia 160 luso-ucranianos e 42 cidadãos com nacionalidade exclusivamente portuguesa, segundo dados revelados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quarta-feira à noite na RTP3. Noventa estão em Kiev e os restantes espalhados pelo país.