Ucrânia: os alvos já conhecidos da primeira vaga de sanções contra a Rússia

Joe Biden afirmou que se trata apenas da “primeira parcela” dos custos que a Rússia terá de pagar pelas suas acções na Ucrânia, enquanto a União Europeia admitiu que as decisões tomadas em resposta ao envio por parte de Vladimir Putin de tropas para as regiões de Donetsk e Lugansk, depois de reconhecer a sua autoproclamada independência, deixam ainda “muitas munições por utilizar” no arsenal europeu. O Reino Unido, reduto financeiro das grandes fortunas russas, anunciou medidas vistas como “mínimas” e Boris Johnson promete “muito mais em caso de invasão”.