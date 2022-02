Invasão da Ucrânia pela Rússia divide velho e novo Partido Republicano

O senador norte-americano Mitt Romney, um antigo candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, responsabilizou a política externa de Barack Obama e de Donald Trump pela “impunidade” com que a Rússia voltou a invadir a Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira, pela segunda vez nos últimos oito anos. As declarações de Romney, de forte condenação do Presidente russo, Vladimir Putin, contrastam com posições menos assertivas — e, em alguns casos, de apoio ao Kremlin — por parte de novos candidatos republicanos e de figuras do círculo de Donald Trump.