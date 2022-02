Terra Nostra, camélias em esplendor

As camélias gostam do clima dos Açores e no parque Terra Nostra, nas Furnas de São Miguel, há uma bela colecção: 800 cameleiras diferentes. Para celebrar o florescer no parque há visitas, workshops e passatempos fotográficos.

Na ilha de São Miguel, o Parque Terra Nostra tem uma das "mais notáveis colecções” de camélias na Europa e celebra com o já tradicional Florescer das Camélias, que este ano volta a abrir-se a visitas.

A partir de 28 de Fevereiro e ao longo do mês de Março as camélias em flor são a maior atracção e há visitas guiadas aos sábados, workshops e passatempos digitais (via Instagram; há vários prémios e o grande vencedor tem direito a uma noite de alojamento​). Tudo em redor das novas cores que a Primavera traz às camélias (e não só).

As visitas guiadas decorrem entre as 15h e as 16h, custam 15 euros e são guiadas pela equipa do parque – é necessária inscrição prévia no hotel e os lugares são limitados.

Nos dias 13 e 20, os workshops são conduzidos pela engenheira Carina Costa – "a menina que cresceu num jardim de 12 hectares"​. Duram quatro horas e debruçam-se sobre as cameleiras, história, cultivo e cuidados, além das utilizações da planta. Também aqui com inscrição prévia e, no caso, por 40 euros.

A colecção de camélias do parque é famosa e destaca-se por ter algumas espécies com mais de cem anos, segundo informa o Terra Nostra. Uma das boas razões: “é uma planta que se adapta muito bem ao clima dos Açores e do parque”. As centenárias foram trazidas para ali “pelo Marquês da Praia e Monforte em torno de 1872”.

O jardineiro chefe Fernando Correia é o grande responsável pela diversificação da colecção, “começando a introduzir espécies de diversas partes do mundo, nomeadamente, América do Norte, Holanda, Espanha, Portugal Continental” e também dos Açores.

O Parque Terra Nostra é gerido pelo grupo Bensaude e, além dos icónicos hotel (Terra Nostra Garden Hotel) e jardins que inclui, é particularmente célebre pelo seu tanque termal, uma piscina de maravilhas: “água vulcânica das fontes termais a uma temperatura constante de 40°C, rica em ferro e outros minerais altamente benéficos para a pele”. Se quiser apenas passear pelo parque e usar o tanque termal, a entrada custa 10 euros (metade do preço para crianças).