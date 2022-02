E, num dia de Primavera, terminou o reinado dos dinossauros na Terra

Impacto do asteróide Chicxulub na Terra terá acontecido num dia de Primavera no hemisfério Norte. Essa colisão marca o fim da era dos dinossauros e de mais de 70% das espécies no planeta.

Foi um dia de destruição. Há 66 milhões de anos, o impacto do asteróide Chicxulub na Terra foi de tal forma poderoso que terá causado incêndios, desencadeado tsunamis e libertado tanto enxofre que bloqueou a luz do Sol. Este fatídico dia (que deu fôlego a muitos outros dias de destruição) marcaria o fim do reinado dos dinossauros e de mais de 70% das espécies do planeta na altura. Esse dia do embate do asteróide terá acontecido durante a Primavera no hemisfério Norte – sugere-se na revista científica Nature nesta semana de Inverno meio primaveril em Portugal.