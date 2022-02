Mesmo em sofrimento é possível ter uma vida com sentido, afirmam especialistas

A terapia de aceitação e compromisso reconhece que o sofrimento faz parte da condição humana e orienta as pessoas a tornarem-se “psicologicamente flexíveis” para navegar pelos altos e baixos da sua vida e a seguir em frente.

Emily Sandoz, psicóloga de Louisiana, testemunhou as dificuldades por que, nos últimos dois anos, passaram os doentes que acompanha. Muitos confessaram a sua incapacidade para lidar com a pandemia. Outros começaram a fazer terapia pela primeira vez porque, ao fazer uma pausa nas suas vidas ocupadas, começaram a questionar tudo. “O meu trabalho é realmente importante? Os meus relacionamentos importam?” Muitos sentiam-se culpados por não conseguir lidar com a nova situação. “Sei o que preciso fazer, mas não consigo fazer”, argumentavam.