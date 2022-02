Scholz anuncia suspensão do Nord Stream 2 para punir a Rússia

O gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha vai ser suspenso, afirmou esta terça-feira o chanceler alemão, Olaf Scholz, como resposta ao reconhecimento por Moscovo da independência das províncias separatistas no Leste da Ucrânia.

“A situação alterou-se fundamentalmente”, declarou Scholz, pondo fim a meses de especulação acerca do futuro de um dos maiores projectos de infra-estruturas entre a Rússia e um Estado-membro da União Europeia.

O chefe do Governo alemão, que até aqui mantinha alguma reticência em discutir abertamente o projecto em público, disse que o ministro da Energia, Robert Habeck, não vai emitir um documento necessário para que o processo de certificação do gasoduto possa seguir em frente, o que equivale a uma suspensão do empreendimento.

“Sem esta certificação, o Nord Stream 2 não pode iniciar as operações”, afirmou Scholz durante uma conferência de imprensa em Berlim.

Scholz disse que o reconhecimento pela Rússia dos dois territórios ocupados por forças separatistas representa uma “grave violação” do direito internacional.

A suspensão do Nord Stream 2 é vista como uma das respostas mais duras àquilo que a UE e os EUA encaram como a agressão da Rússia à Ucrânia e há muito tempo que Scholz era pressionado a incluir essa possibilidade no pacote de sanções contra Moscovo.

No início do mês, o Presidente norte-americano, Joe Biden, havia garantido que o gasoduto não seria posto em funcionamento em caso de uma invasão russa da Ucrânia, durante um encontro com Scholz. O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, também tinha pedido ao Governo alemão para suspender o projecto.

O mega-gasoduto, o segundo a ligar a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico, era visto como uma oportunidade de ouro para aumentar a capacidade de exportação de gás natural russo para o mercado europeu a preços mais baixos. No entanto, os críticos do projecto sempre alertaram para o perigo de aumento da dependência europeia do gás russo e da forma como essa situação poderia limitar as opções políticas do bloco europeu perante Moscovo.

A suspensão do projecto ainda não foi comentada pelo Governo russo.