EUA alegam que Rússia está a criar lista de ucranianos para serem assassinados

Os Estados Unidos informaram as Nações Unidas de que têm informações fidedignas ​​que mostram que Moscovo está a compilar listas de ucranianos “para serem assassinados ou enviados para campos depois de uma ocupação militar”, de acordo com uma carta endereçada a Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os direitos humanos, e que foi obtida pelo The Washington Post na noite de domingo.

A carta, escrita por Bathsheba Crocker, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, e outras organizações internacionais em Genebra, na Suíça, alega que o plano para uma pós-invasão da Rússia inclui torturas, desaparecimentos forçados e “sofrimento humano generalizado”.

Este novo alerta chega pouco depois de a Administração Biden, após semanas de especulação sobre as intenções do Presidente Vladimir Putin na Ucrânia, afirmar que o líder russo tinha decidido iniciar uma invasão.

Durante uma conferência de imprensa nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou as alegações da carta enviada pelos EUA à ONU. “Entendem que isto é uma mentira? É ficção absoluta. Não existe nenhuma lista. É uma farsa”, disse Peskov.

“Gostaria de chamar a vossa atenção para informações perturbadoras recentemente obtidas pelos Estados Unidos que indicam que violações e abusos dos direitos humanos estão a ser planeados como consequências de uma nova invasão”, lê-se na carta escrita por Bathsheba Crocker.

“Estes actos, que em operações russas anteriores incluíram assassinatos selectivos, sequestros, desaparecimentos forçados, detenções injustas e torturas, provavelmente terão como alvo aqueles que se opõem às acções russas”.

Crocker escreve que os alvos dos militares russos incluem dissidentes russos e bielorrussos em exílio na Ucrânia, jornalistas e activistas anticorrupção e “populações vulneráveis, como minorias religiosas ou étnicas e pessoas LGBTQI+”.

Segundo a carta, a Administração Biden também tem informações que indicam que as forças russas provavelmente usarão “medidas” para conter protestos pacíficos ou outros “exercícios pacíficos de resistência posto em prática por parte das populações civis”.

A carta foi recebida na noite de domingo no departamento responsável pelos direitos humanos da ONU. A Embaixada da Rússia em Washington não respondeu a um pedido de comentário feito pelo Washington Post.

A Rússia reuniu cerca de 150 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia, mas nega que planeia invadir o país. O Kremlin acusou os Estados Unidos e os governos ocidentais de disseminarem informações falsas para desestabilizar a região. Ao mesmo tempo, a Rússia exige garantias de segurança, como a retirada da NATO da Europa de Leste, todas elas rejeitadas pelo Ocidente.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post