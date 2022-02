Linda Evangelista mostra o rosto e o corpo pela primeira vez em quase sete anos

Em 2015, a ex- top model experimentou um procedimento não invasivo que encolhe as células de gordura congelando-as. A intervenção teve o efeito contrário.

O seu nome é sinónimo do glamour da década de 90 do século passado. O seu rosto, que lembra o de Sophia Loren, fazia capa de revistas. A sua silhueta alta e ágil apareceu em todas as passerelles. Mas a vida da supermodelo Linda Evangelista deu uma grande volta em 2015, quando quase desapareceu completamente do olhar público.