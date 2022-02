Separatistas pró-russos e Exército da Ucrânia trocam acusações sobre novos ataques no Leste do país

Pelo segundo dia consecutivo, os separatistas pró-russos que controlam parte do território do Leste da Ucrânia e o Exército comandado a partir de Kiev acusaram-se mutuamente de bombardeamentos e outras violações do acordo de cessar-fogo.

Representantes das forças rebeldes de Donetsk, citados pela agência noticiosa russa Interfax, denunciaram um ataque ucraniano à aldeia de Petrivske nas primeiras horas desta sexta-feira.

Em resposta, o Governo ucraniano disse ter registado quatro disparos de artilharia ou de morteiros, também nesta sexta-feira, vindos das posições separatistas ao longo da linha da frente do conflito no Donbass.

No total, informaram as Forças Armadas da Ucrânia, foram registadas 60 violações do acordo de cessar-fogo nas últimas 24 horas e um soldado ficou ferido.

Na quinta-feira, os dois lados de um conflito que dura desde 2014 já tinham responsabilizado a outra parte pela destruição parcial de um jardim-de-infância na localidade de Stanitsia Luhanska, na zona controlada por Kiev, em que ficaram feridas quatro pessoas.

“As nossas acções são puramente defensivas”, esclareceu, no entanto, o tenente-general ucraniano Valeri Zaluzni.

Embora estas trocas de disparos e de acusações sejam comuns há muitos anos, o facto de aconteceram numa altura em que o Governo ucraniano e os países da NATO temem uma invasão “iminente” da Ucrânia, levada a cabo pela Rússia, está a contribuir para uma enorme escalada da tensão na região.

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos voltou a insistir na tese de que Moscovo está envolvida numa “operação de bandeira falsa para criar uma desculpa” para iniciar uma invasão do território ucraniano. Algo que, diz Joe Biden, pode acontecer “nos próximos dias”.

A Federação Russa acusa, no entanto, o Ocidente de “histeria” e garante que não faz qualquer tenção de atacar a Ucrânia. Exige, porém, que a NATO exclua um cenário de adesão ucraniana e que a aliança militar reduza a sua presença da Europa de Leste.

Apesar das desconfianças ocidentais, o Ministério da Defesa russo continua a dar conta de que parte dos cerca de 130 mil soldados estacionados há várias semanas ao longo de diferentes pontos da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, Bielorrússia e Moldova, estão a retirar.

Nesta sexta-feira, o Governo russo informou que várias unidades de infantaria que estavam envolvidas em exercícios militares na península da Crimeia – anexada à Ucrânia em 2014 – regressaram às suas bases permanentes no Daguestão e da Chechénia.

Disse ainda, citado pela Interfax e pela Tass, que um comboio carregado de tanques e carros de combate estava a caminho das instalações militares de Nizni Novgorod.

Enquanto isso, os esforços diplomáticos para por fim à crise ucraniana prosseguem. Biden vai falar esta sexta-feira ao telefone com os representes políticos da União Europeia, do Canadá, de França, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, da Polónia e da Roménia.

Para além disso, o Departamento de Estado norte-americano confirmou que o secretário de Estado, Antony Blinken, vai reunir-se na próxima semana como o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.