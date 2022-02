Fim-de-semana na TV: culto a Billie e Clarice entre histórias de luta e segredos de cowboys

CINEMA

Estados Unidos vs Billie Holiday

TVCine Top, sábado, 21h30

Nos anos 1940, Billie Holiday já era tão icónica e influente que as autoridades tentaram a todo o custo proibi-la de cantar Strange fruit, que mencionava os linchamentos dos negros que ainda aconteciam nos EUA e dava força ao activismo anti-racista. Mas Billie nascera com um espírito livre e não estava disposta a ceder. Um drama biográfico escrito por Suzan-Lori Parks e realizado por Lee Daniels, com base num livro de Johann Hari. Pela sua prestação no papel titular, a cantora Andra Day recebeu o Globo de Ouro para melhor actriz e uma nomeação para o Óscar nesta categoria.

Transe

RTP2, sábado, 23h03

Um filme sobre exploração e tráfico de mulheres, escrito e realizado por Teresa Villaverde. É a história de Sónia (Ana Moreira), uma jovem adulta que deixa o namorado e a família, em São Petersburgo, na Rússia, e parte, sem olhar para trás, em busca de uma vida melhor noutro país. Ao longo da sua “via sacra”, que começa na Alemanha, passa por Itália e acaba em Portugal, vai conhecer a miséria e degradação.

Operação Entebbe

RTP1, sábado, 23h40

Thriller de acção dirigido por José Padilha, com base num episódio histórico. Em Junho de 1976, um avião da Air France com origem em Telavive é sequestrado por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das Células Revolucionárias da Alemanha e forçado a aterrar no aeroporto de Entebbe (Uganda). Em troca dos reféns, é exigida a libertação de terroristas. Israel lança então uma operação de resgate que ficará para a história.

Patriots Day - Unidos por Boston

RTP1, domingo, 17h41

Baseado em factos reais, o filme dirigido por Peter Berg (que também co-escreve o argumento com Matt Cook e Joshua Zetumer) ficciona os eventos trágicos de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas artesanais explodiram durante a maratona de Boston. Ao ataque terrorista seguiu-se uma cerrada caça ao homem, que resultou na identificação dos seus dois autores. Mark Wahlberg, J. K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon e Michelle Monaghan dão vida às personagens.

O Segredo de Brokeback Mountain

TVCine Edition, domingo, 17h55

Ang Lee é o realizador desta história de um amor proibido entre dois cowboys, passada no Wyoming de 1963 e protagonizada por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e arrecadou três Óscares – melhor realizador, argumento adaptado (Larry McMurtry e Diana Ossana) e banda sonora (Gustavo Santaolalla) – entre os oito para que estava nomeado.

Hanna

AXN, domingo, 21h55

Hanna (Saoirse Ronan), de 16 anos, cresceu com o pai (Eric Bana) numa floresta finlandesa remota, onde desde os dois anos foi treinada por ele, antigo espião da CIA, para ser uma assassina de elite. Quando chega o momento de entrar em acção, Hanna percebe que tem no seu encalço a implacável Marissa Wiegler (Cate Blanchett), que quer capturá-la e eliminar o seu pai. Realizado por Joe Wright, o filme parte de uma história original de Seth Lochhead, que co-assina o argumento com David Farr.

O Americano

Cinemundo, domingo, 22h

Três anos depois de Control (sobre a história de Ian Curtis, dos Joy Division), o fotógrafo Anton Corbijn regressou à realização com esta adaptação da obra A Very Private Gentlemnan, de Martin Booth, protagonizada por George Clooney. Encarna Jack, um exímio fabricante de armas artesanais que, quando uma missão corre mal e lhe custa a vida da mulher amada, decide mudar de rumo. Mas, para isso, terá de completar uma última missão que implica a criação de uma nova arma.

TEATRO

Eu Sou Clarice

RTP2, sábado, 22h01

Estreia. Depois de Se Eu Fosse Nina, inspirada n’A Gaivota de Tchekov, Rita Calçada Bastos lançou-se à vida e obra da escritora Clarice Lispector, que descreve como “a estranha, a estrangeira, a hermética, a mulher dona de casa, a escritora, a mãe, a pessoa capaz de ir morrendo por aqui e por ali para conseguir ser”. Interpretado por Carla Maciel e estreado em Outubro do ano passado, no São Luiz (Lisboa), o solo é o segundo espectáculo de uma trilogia que terminará com À Procura de Chaplin.

MÚSICA

Figueira Jazz Fest - Maria Mendes

RTP2, domingo, 23h56

Estreia televisiva do concerto que Maria Mendes deu no encerramento do Figueira Jazz Fest 2021, no início de Setembro, no palco do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz. Acompanhada pelos músicos Cedric Hanriot (piano), Jasper Somsen (contrabaixo) e Mário Costa (bateria), a cantora apresentou Close To Me, um disco de jazz com fado dentro, em que temas de Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Mariza e Mafalda Arnauth convivem com originais e ainda um fado em tons de samba, oferecido por Hermeto Pascoal.

DOCUMENTÁRIOS

Children of the Cult

ID, sábado, 22h

Estreia. Hope, Verity e Celeste relatam o que presenciaram enquanto membros da seita Children of God. Também conhecida como Meninos de Deus, Família do Amor ou Família Internacional, foi fundada, em 1968, pelo norte-americano David Brandt Berg (que viria a morrer, em 1994, na Costa de Caparica). Defendia a poligamia, usava as suas jovens acólitas para seduzir novos membros e estava prestes a integrar o abuso de menores quando os seus pais decidiram desertar. Estas três sobreviventes britânicas dão o seu testemunho de como, por exemplo, “foram encorajadas desde crianças a mostrar o seu amor a Deus através da sexualidade”. A série documental desenvolve-se em cinco partes, debitadas aos sábados.

Despojos de Guerra

Opto, sábado, streaming

Estreia. Da autoria da Sofia Pinto Coelho, a série documental revela “histórias extraordinárias de espionagem, patriotismo, sobrevivência e romance” sobre informadores e combatentes que foram heróis anónimos da Guerra Colonial, recorrendo a imagens de arquivo que aqui ganham cor pela primeira vez.

SÉRIE

Painting with John

HBO, sábado, streaming

Segunda temporada do programa que o The New York Times descreveu como “uma hipnótica, sinuosa e surreal caminhada televisiva em direcção à selva nodosa da mente de [John] Lurie, que explora a vida como uma forma de arte em si”. Mais do que um tutorial de pintura com ares meditativos, é um ensaio reflexivo com apontamentos autobiográficos, feito por um músico e actor norte-americano que, por motivos de doença, ancorou na pintura o seu processo criativo. Escrita, realizada e musicada pelo próprio, a série traz mais meia-dúzia de episódios.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022

RTP2, domingo, 12h

Ligação directa ao “Ninho de Pássaro”, o Estádio Nacional de Pequim, para assistir à cerimónia que fecha oficialmente os Jogos Olímpicos de Inverno realizados na capital chinesa. A bandeira olímpica transitará para as mãos dos autarcas das duas cidades italianas que organizarão a próxima edição, em Fevereiro de 2026: Milão e Cortina d’Ampezzo.

INFANTIL

A Porquinha Peppa

Nick Jr., sábado e domingo, 11h

Maratona com uma selecção de episódios das aventuras, curiosidades e diversões da pequena porquinha e da sua peculiar família.

Cegonhas (V. Port.)

Hollywood, domingo, 11h35

Desde tempos imemoriais que as cegonhas se dedicam a entregar bebés…. Ou dedicavam. É que a empresa responsável decidiu expandir o negócio a todo o tipo de mercadoria – excepto os adoráveis mas pouco lucrativos pequenotes humanos. Um dia, um funcionário activa a máquina de fazer bebés involuntariamente e produz uma menina “não autorizada”. Desesperado, resolve entregá-la antes que alguém descubra. É o início de uma grande aventura, a que não faltará a ajuda de Tulip, uma rapariga órfã que decide que, já que vão entregar um bebé, talvez seja o momento de descobrir quem são os seus próprios pais. Doug Sweetland e Nicholas Stoller realizam esta comédia de animação que, na versão portuguesa, conta com as vozes de Nuno Markl, Leonor Seixas, Manuel Marques e Eduardo Madeira, entre outros.