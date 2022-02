PS admite regressar ao acesso das secretas a metadados para toda a criminalidade

Depois do chumbo parcial do Tribunal Constitucional, em Setembro de 2019, à possibilidade de os serviços de informação acederem a metadados dos cidadãos e empresas, o PS admite que esse é um dos assuntos “pendentes” a que pretende regressar a médio prazo nesta nova legislatura. No caso, pretende-se que as secretas possam aceder a informações telefónicas dos cidadãos como os números envolvidos nas chamadas e a respectiva data e duração, assim como de tráfego de internet e a respectiva localização. Actualmente, tal só é permitido para combate ao terrorismo no âmbito de fundadas suspeitas.