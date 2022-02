Livre e PAN viram abertura do Governo para novo programa para melhorar aquecimento das casas

O PAN e o Livre saíram da reunião com o primeiro-ministro indigitado optimista quanto ao acolhimento, no próximo Orçamento do Estado, de medidas que permitam o combate à pobreza energética e em particular a renovação das casas com vista a melhorar as condições térmicas, pontos que são prioridades para os dois partidos que elegeram um deputado cada para a próxima legislatura.