Música para os planetas e para as sombras de Edgar Allan Poe

Uma viagem no espaço e duas incursões no universo das sombras, entre a animação da cineasta alemã Lotte Reiniger (1899-1981) e os mistérios da escrita de Edgar Allan Poe revisitados pelo cineasta francês Jean Epstein (1897-1953), são as propostas do ciclo Invicta.Música.Filmes, que entre esta terça-feira e o próximo sábado vai decorrer na Casa da Música.