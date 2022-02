Sucesso do Soria ¡Ya! explica-se com vinte anos de ‘pré-campanha’

A entrada na cena política dos movimentos da chamada Espanha esvaziada valeu a eleição de três deputados pela província de Sória, nas eleições regionais de Castela e Leão, com 43% dos votos. A principal chave para o sucesso do Soria ¡Ya!​ está no facto de o movimento de cidadãos contra o despovoamento e o esquecimento político da província ter uma longa e forte implementação no território soriano, ao contrário das restantes quatro candidaturas associadas ao Espanha Esvaziada.