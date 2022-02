Eleições antecipadas deixam o PP nas mãos do VOX. Espanha Esvaziada arrasa em Soria

Na província de Soria – campeã do despovoamento em Espanha – um movimento cívico de cidadãos, com mais de duas décadas de existência, apresentou-se às eleições com o combate à perda de população como bandeira e conseguiu ganhar as eleições, com três eleitos em cinco possíveis. As restantes quatro candidaturas da Espanha Esvaziada fracassaram no objectivo de eleger representantes.