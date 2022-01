A Espanha que se esvazia entrou na política para resistir

Espanha estava na antecâmara das eleições gerais de 1977, as primeiras depois de uma transição que fez cair de podre a ditadura franquista. Na rural Burgos a campanha procurava aproximar-se de cada cidadão, mostrando-lhes como a política podia agora, em democracia, resolver os problemas das pessoas. Para o fim ficara um pequeno lugar perdido nos arrabaldes do canhão do Ebro, a norte da capital de província.