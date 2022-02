Judeus sefarditas. Reparação histórica em Espanha marcada por processos fraudulentos

A lei espanhola para reparar as feridas abertas pela expulsão dos judeus sefarditas em 1492, por decreto dos Reis Católicos (Isabel de Castela e Fernando de Aragão), entrou em vigor a 1 de Outubro de 2015 e terminou em Outubro de 2019 (Lei 12/2015 de 24 de Junho) – um prazo definido de quatro anos, ao contrário da legislação portuguesa, que se prolonga indefinidamente no tempo. A bem-intencionada reparação histórica acabou por ser aproveitada por um número ainda indeterminado de candidatos (entre as centenas e os milhares) para obterem o passaporte espanhol com documentação duvidosa.