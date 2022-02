Luís Paixão Martins: “Há muita gente que iria votar no PSD e que por causa da má relação entre PSD e Chega absteve-se”

Luís Paixão Martins, o estratega da maioria absoluta do PS, afirma que o eleitorado de esquerda acreditou na bipolarização e o de direita não. “O eleitorado da esquerda valorizou o facto do dr. António Costa ser primeiro-ministro e o dr. Rio não ser. O eleitorado da direita esteve-se um bocado nas tintas para isso.”

Foi no princípio de Dezembro que Duarte Cordeiro, o director de campanha do PS, telefonou a Luís Paixão Martins, a perguntar se estava disponível para interromper a reforma e vir aconselhar o estado-maior socialista no caminho para as eleições de 30 de Janeiro.