O PS não fará as arruadas tradicionais de campanha

As acções serão adaptadas às regras de prevenção de contágios de covid-19. Mas não haverá iniciativas tradicionais como almoços e jantares, nem a clássica descida do Chiado.

Na campanha eleitoral que o PS está a organizar “não estão programadas arruadas”, como é tradição deste partido fazer, explicou ao PÚBLICO o director de campanha socialista, Duarte Cordeiro. Em causa estão iniciativas como a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, no último dia de campanha, bem como a arruada da Rua de Santa Catarina, no Porto.