Concurso vai premiar histórias de alunos do terceiro ciclo do Norte e Centro

Concurso Escrever é Viver, do Instituto Multimédia, desafia estudantes do terceiro ciclo das regiões do Norte e Centro. Candidaturas até 14 de Março.

Estão abertas as candidaturas para o concurso Escrever é Viver, do Instituto Multimédia (IM), escola profissional do Porto, destinado a alunos do terceiro ciclo das regiões do Norte e Centro. Podem concorrer alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, individualmente ou em grupos de dois elementos.

Focado em motivar os estudantes a escreverem e produzirem textos, tanto poéticos como em prosa, o IM escolheu “o eu e o outro” como tema dos textos para a edição de 2022. De acordo com o regulamento apresentado pela escola profissional, a temática está relacionada com a pandemia e a necessidade crescente de se “reflectir sobre a importância dos outros na nossa vida”. Além disso, o tema tem em conta as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e como estas “estão a fechar e a abrir perspectivas relacionais”.

“Estimular o gosto pela escrita”, “activar o olhar analítico e o espírito crítico”, “motivar os jovens para a expressão dos seus sentimentos” e “valorizar a criatividade” são alguns dos objectivos do concurso.

Não há limite relativamente ao número de textos submetidos, não podendo estes exceder uma página A4, em corpo 12 (Arial ou Times).

Os trabalhos vão avaliados por um juri e os vencedores vão receber prémios de 100, 50 e 20 euros, assim como livros e um diploma.

Os participantes podem submeter os trabalhos até às 23h59 de 14 de Março, para o e-mail: concursos@imultimedia.pt.

