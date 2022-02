O mais populoso estado da Índia vai a votos para mostrar a Modi que caminho (não) deve seguir

Eleições legislativas no Uttar Pradesh são vistas como um barómetro às perspectivas do primeiro-ministro para 2024. Pandemia, reforma agrária, desemprego e tratamento da comunidade muçulmana foram os grandes temas da campanha.

A caminhada do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, rumo à reeleição arranca oficiosamente nesta quinta-feira no Uttar Pradesh. Com cerca de 230 milhões de habitantes, o mais populoso estado do gigante asiático inicia o longo processo de escolha dos 403 deputados que compõem o seu Parlamento, numa eleição que, seja por tradição ou pelos temas em debate durante a campanha, reúne todas as características para ser considerada a mais aproximada avaliação à governação do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) a nível nacional.