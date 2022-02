Contactos “desconhecidos” que apareceram em telemóveis dos clientes Vodafone são da empresa

Os contactos “desconhecidos” que apareceram no telefone de alguns clientes da Vodafone, sem qualquer acção da sua parte, “pertecem todos à Vodafone” e não têm qualquer relação com ataque de que a empresa foi alvo.

Vários clientes da Vodafone notaram, durante a manhã desta quarta-feira, o aparecimento de números desconhecidos associados a um contacto com o nome Vodafone que surgiu na lista telefónica. A empresa vem esclarecer: os números são oficiais e associados a campanhas de marketing, não havendo qualquer ligação ao ciberataque de segunda-feira, que afectou os serviços da empresa.

Os relatos surgiram nas redes sociais. Vários utilizadores partilharam screenshots onde se viam vários números associados a um único contacto: Vodafone. De acordo com estes utilizadores, apareceram sem qualquer acção da sua parte.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Vodafone esclarece que os números “pertencem todos à Vodafone”. “Decorrem de uma funcionalidade da APP My Vodafone, já existente, que permite ao cliente identificar a origem do número chamador associado a campanhas de marketing”, explicam ainda. O objectivo é que os contactos efectuados pela operadora surgissem no chamador dos telefones devidamente identificados.

“Caso os clientes não pretendam identificar o número chamador como Vodafone, podem apagar este contacto do telefone”, afirma ainda a empresa.

“A disponibilização destes contactos, ao abrigo desta funcionalidade, não está relacionada com o ciberataque” de segunda-feira.

Na noite de segunda-feira, os serviços da Vodafone registaram falhas: apenas o serviço de internet fixa escapou ao ataque. O serviço de televisão, telecomunicações móveis e dados móveis estiveram indisponíveis durante a noite de segunda-feira e o dia de terça-feira numa grande parte do país.

A falha foi atribuída a um ciberataque – um “acto criminoso”, nas palavras do presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz.

O ataque afectou clientes privados e vários serviços. Entre eles, as corporações de bombeiros e o INEM, com as comunicações de emergência a serem asseguradas pela rede SIRESP, ou a rede Multibanco.