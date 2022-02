Estado Social, debate necessário

O período eleitoral veio demonstrar a escassez e insuficiência do debate sobre o Estado Social. Continuamos nas ideias feitas e na confusão sobre as reformas. As afirmações e negações que testemunhámos não são apenas ambiguidades discursivas, revelam um debate insuficiente. A clareza das ideias é essencial. Abundam ideias feitas sem evidência a sustentá-las, confusões de matérias e naturalmente rigidez ideológica. Neste contributo retomo o que aqui escrevi há quase dez anos.

Ideias feitas:

(a) que somos incapazes de gastar menos ou melhor, nos sectores sociais. Pura falsidade: nos três primeiros anos do Governo de Sócrates, a parte dos gastos públicos em Saúde no PIB baixou de 5,8 para 5,1%, mantendo-se depois com a intervenção externa, tendo retomado o crescimento depois de 2015 e quase explodindo com a crise pandémica. Embora gastando mal e tarde, o SNS cumpriu. A educação pública e a segurança social, submetidas a enormes pressões, defenderam os cidadãos e permitiram sair da crise em condições de rápido crescimento;

(b) que o Estado Social que temos é insustentável pela economia, tendo crescido demais, abafando a sociedade. A verdade é que as reformas da sustentabilidade da segurança social de 2007, apesar de tardias, anteciparam receitas para o futuro e conseguimos aguentar o penoso desemprego induzido pela quimioterapia fiscal de Vítor Gaspar e o lay-off na pandemia;

(c) que só o mercado e a competição conseguem eficiência: afirmação que não resiste ao contraditório, sempre que as circunstâncias o permitem, o mercado foge à competição através de monopólios, oligopólios ou cartéis, como o demonstram as pesadas multas aplicadas pela Autoridade da Concorrência; nada mais falso que o falso mercado, em pretensa competição com o Estado, quando desnata a procura, ficando com o creme, deixando ao Estado as dificuldades; são inúmeros os exemplos na Saúde e na Educação. Claro, com mercado protegido e procura selecionada, até prestadores sofríveis parecem bons.

Confusão: não falta quem associe três ideias diversas — a reforma dos sistemas sociais, a privatização das prestações sociais e a “necessidade” de segmentar a procura, com ricos e remediados para um lado e pobres para outro. Aos primeiros exigir-se-ia co-pagamento, aos outros oferecia-se a gratuitidade. O resultado seria o desdobramento da oferta a duas velocidades: o SNS, a escola pública e a Segurança Social para os pobres; as clínicas, os colégios privados e os fundos de pensões para os ricos. Regressaríamos aos anos cinquenta do século passado na distinção entre ricos, remediados e indigentes.

Todavia, não seria difícil esquerda e direita confluírem no princípio de que ao Estado devem caber atividades onde o mercado apresenta falhas ou onde se geram externalidades positivas, enquanto ao mercado devia caber o que ele melhor saiba executar, desde que de forma concorrencial, com o Estado regulador, corrigindo excessos e violações. Foi assim que durante setenta anos, por essa Europa fora, sociais-democratas e democratas-cristãos se entenderam. Este acordo sobre as prioridades do Estado Social assentou em seis atributos que enumero por ordem alfabética: a eficácia dos serviços; a eficiência nos processos; a equidade nos resultados; a qualidade das prestações; a sustentabilidade financeira das ações; a universalidade no acesso, ou igualdade de oportunidades, base da cidadania.

A direita tende a ordenar estes atributos considerando a sustentabilidade e a eficiência como atributos prioritários, seguidos da eficácia; a universalidade e a equidade seriam valores secundários, a qualidade um atributo exterior. A esquerda tende a considerar a universalidade e a equidade como atributos prioritários, seguidos da sustentabilidade, da eficácia, da eficiência e no final, a qualidade, comum a todos.

Estado Social deve ser modernizado, tornado mais enxuto, menos parasitado e mais focado em objetivos e metas

Se todos concordamos com o atributo da sustentabilidade, quando a reforma do social se compara com outros sectores a reformar - como a administração pública e a territorial, a justiça, a habitação, o ambiente - começam as dúvidas: será legítimo sacrificar o social, mantendo protegidos sectores dispendiosos e maus gastadores, como a banca e o transporte aéreo? Será aceitável manter congelados direitos de cidadania sem garantir rapidez, equidade judicial e transparência, essenciais ao crescimento económico? Será possível reformar a administração do território sem cair no descontrolo financeiro e no califado? Outras dúvidas surgirão.

Todos concordamos com a eficiência, nada sendo pior do que o desperdício público, mas sem esquecer o do privado. Se a eficiência não é privilégio do privado, a ineficiência não é estigma do público. Existe evidência sobre a distribuição destes atributos por ambos os sectores. Sem competição ou concorrência, não se pode garantir eficiência, diz o mercado. Mas atenção à competição forjada! Um hospital público nunca compete com um privado, por o seu mercado ser diferente e os produtos que ambos oferecem serem desiguais: o sector público tem servidões (urgências, formação, investigação, pessoal em excesso) de que o privado está isento, e o privado goza de liberdades que ao Estado não são consentidas (despedimentos, encerramento de serviços, recusa de clientes).

De forma análoga, há diferenças qualitativas profundas entre a implantação da oferta e a respetiva procura na educação pública e na privada, pelo que um sistema de “cheques-ensino” se arrisca a agravar desigualdades, em vez de as neutralizar. E na segurança social, o risco de evaporação de fundos de pensões passou a realidade, como aconteceu nos EUA, no Chile, no Reino Unido e na Polónia.

Universalidade no acesso e equidade nos resultados são marca distintiva do Estado, vinculando-o a deveres de cidadania. O privado pode até concordar com tais atributos, mas não está obrigado a submeter-se a eles. Não se pede ao mercado que seja Estado. Também sabemos que a coberto do interesse público medram interesses privados e corporativos no Estado Social. A mesma clareza deve imperar: o interesse público não pode ser capturado, nem pelo mercado, nem pelas corporações de interesses.

O Estado Social não detém o monopólio da bondade cívica, mas é o mais poderoso equalizador social que até hoje foi construído. Sem pensões públicas a pobreza seria muito mais extensa e profunda, sem o SNS, hospitais e consultórios concentrar-se-iam nas zonas litorais e nos grandes aglomerados, abandonando as periferias, sem a escola pública perpetuar-se-iam ainda mais as desigualdades de nascimento. O Estado Social deve ser modernizado, tornado mais enxuto, menos parasitado e mais focado em objetivos e metas. Enfraquecer o Estado Social com a teoria do Estado mínimo, como pretendem velhos e novos liberais por crença acrítica no mercado, é destruir equilíbrios e pactos sociais de quase um século. Há registo de como se alcançou o Estado Social, mas desconhecem-se os efeitos do seu desmantelamento.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico