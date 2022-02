TAP volta a voar para Telavive

Com a reabertura do país ao turismo, a TAP confima o regresso a Israel a 19 de Fevereiro.

Em Janeiro, Israel reabriu as fronteiras aos turistas de todo o mundo, pelo menos aos vacinados, tal como estão a fazer outros países pelo mundo, caso mais recente da Austrália, que reabre também este mês após quase dois anos fechada. Com a reabertura israelita, a TAP confirma o regresso da ligação Lisboa-Telavive.

A rota, que foi estreada em 2019 com voo diário, é retomada a 19 de Fevereiro, passando a ser proposta com quatro voos semanais, avançou a TAP no seu Facebook.

No site da companhia já estão disponíveis as reservas, sendo que a capital israelita surge destacada com preço mínimo de 171 euros por trajecto.

O valor simbólico, porém, pode facilmente duplicar ou triplicar ou... até mais que decuplicar em várias datas, o que se explica por vários voos já mostrarem indicação de classe económica esgotada ou só haver vaga em executiva, sendo que o site da TAP também disponibiliza bilhetes para voos da companhia israelita El Al.

Ainda assim, por exemplo, se quiser ir passar a semana da Páscoa a Israel a ida-e-volta poderá ficar em redor de 420 euros. Por outro lado, para o Verão há muitos bilhetes económicos abaixo do anunciado: surgiram alguns em redor dos 130 euros.

Actualmente, Israel permite a entrada de viajantes de todo o mundo e o “slogan” do Turismo oficial não engana: “Israel está aberto aos turistas vacinados!” – e recuperados da covid-19 (com certificado). Mas vacinados ou recuperados, além de teste PCR feito antes da partida, terão, porém, de ficar em isolamento 24h ou pelo período que demore até terem resultado de teste PCR negativo feito à chegada no aeroporto. Os viajantes não vacinados poderão ter de realizar uma quarentena até 14 dias.

As medidas podem ser alteradas entretanto, é aconselhável confirmar todas as exigências, explicadas no site oficial de Turismo e no site das autoridades de saúde dedicado à pandemia. O site da TAP lista também as exigências e medidas actualizadas de cada país, e conforme período dos voos, aqui.

Israel tem sido um dos países com mais novos casos de infecção por SARS-CoV-2.