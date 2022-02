Quase dois anos depois, Austrália reabre-se aos turistas de todo o mundo

A Austrália anunciou esta segunda-feira a reabertura das suas fronteiras aos turistas vacinados a partir de 21 de Fevereiro.

“Faz quase dois anos desde que decidimos fechar as fronteiras da Austrália”, disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, antes de lançar o convite oficial: “Se estiver duplamente vacinado, estamos ansiosos por o receber de volta à Austrália.”

O anúncio foi recebido com alegria pelo sector turístico, para o qual as restrições trazidas pela pandemia foram catastróficas, mas espera-se que permita também reavivar a migração e injectar milhares de milhões de dólares na economia do país, a 13.ª maior do mundo.

Nos últimos meses, a Austrália já tinha tomado medidas menos restritivas nos controlos fronteiriços, permitindo, por exemplo, a entrada de migrantes qualificados e criando acordos de viagem sem quarentena - as chamadas “bolhas de viagem” - com países específicos, como a Nova Zelândia.

Mas a reabertura marcada para 21 de Fevereiro representa, de facto, a primeira vez desde Março de 2020 que as pessoas poderão viajar para o país de qualquer ponto do mundo.

“Durante os dois anos que as fronteiras estiveram fechadas a indústria [turística] caiu por terra”, disse Peter Shelley, director do Australian Tourism Export Council, organismo que representa boa parte do sector do turismo. “Agora podemos focar o nosso esforço colectivo na reconstrução desta indústria que está em ruínas”, afirmou à Reuters.

A Qantas, a maior companhia aérea australiana, já anunciou que está a reformular o plano de voos para integrar mais ligações internacionais em breve.

Como acontece por todo o mundo, os casos de covid-19 têm aumentado na Austrália, devido à variante Ómicron. Mas com nove em cada dez australianos maiores de 16 anos vacinados, a gravidade das infecções e as hospitalizações mantêm-se sob controlo, segundo as autoridades de saúde do país. Esta segunda-feira, a Austrália reportava 23 mil novas infecções, o número mais baixo este ano e longe das 150 mil reportadas há um mês.

Os viajantes que não estejam vacinados e queiram entrar em território australiano terão de pedir uma autorização especial de viagem e ficar em quarentena num centro criado para o efeito, esclareceu ainda a ministra do Interior, Karen Andrews.

Recorde-se que a Austrália expulsou em Janeiro o “número um” do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, por não estar vacinado contra a covid-19. Sobre o caso Djokovic, o primeiro-ministro Scott Morrison disse: “Deve ter enviado uma mensagem muito clara, acho, para todos, e em todo o mundo, que esse é o requisito para entrar na Austrália.”

As informações sobre os requisitos e visto para entrar no país estarão disponíveis no site oficial de Turismo da Austrália.