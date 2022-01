Tribunal confirma decisão de ministro: Djokovic vai ser deportado e falha Open da Austrália

O Tribunal Federal australiano indeferiu este domingo o recurso do tenista Novak Djokovic contra uma ordem de deportação. Três juízes do Tribunal Federal confirmaram a decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, de 34 anos, por motivos de interesse público.

Djokovic fica assim impossibilitado de disputar o Open da Austrália, que começa na segunda-feira. O número um do mundo pretendia atingir o recorde de 21 títulos em torneios de “Grand Slam”, caso ganhasse o torneio, que já venceu por nove vezes.

Uma ordem de deportação inclui também, geralmente, uma proibição de três anos de entrar no país.

O ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, cancelou o visto alegando que a presença de Djokovic no país pode constituir um risco para a saúde e “ser contraproducente para os esforços de vacinação de outros na Austrália”.

O visto de Djokovic foi inicialmente cancelado a 6 de Janeiro no aeroporto de Melbourne, horas após a sua chegada para competir no primeiro torneio de Grand Slam de 2022, do qual fica afastado, com esta decisão. Um funcionário fronteiriço cancelou o visto depois de decidir que Djokovic não era elegível para uma isenção médica das regras da Austrália para visitantes não vacinados.

No entanto, um tribunal australiano decretou, dias depois, a anulação da recusa do visto.

Após essa decisão surgiram dúvidas sobre as informações prestadas por Djokovic nos documentos para entrar no país. Djokovic viajou da Sérvia para Espanha nos finais de Dezembro, contrariamente ao que declarou às autoridades australianas, mas respondeu “não” à pergunta sobre se tinha viajado nos 14 dias anteriores ao voo para a Austrália, num formulário de saúde para entrar no país.

A “novela” parece terminar agora, com a decisão do Tribunal Federal australiano, a confirmar a ordem do ministro da Imigração.