Capital do Canadá “fora de controlo” e em estado de emergência

As autoridades da capital do Canadá, Otava, declararam o estado de emergência na cidade, no domingo, e bloquearam a passagem de bidões com combustível para as centenas de camionistas que estão em protesto há mais de uma semana nas imediações do Parlamento do país. Para enfrentar uma situação que está a ser promovida no outro lado da fronteira, pela ala mais radical do Partido Republicano, como uma batalha em defesa das liberdades individuais, o presidente da Câmara de Otava pediu o apoio das autoridades federais para lidar com “a mais séria situação de emergência que a cidade alguma vez enfrentou”.