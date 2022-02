Tratamento personalizado volta a dar funções motoras a doentes paralisados

Três doentes com uma paralisia sensório-motora completa conseguiram recuperar funções motoras depois de um tratamento baseado na estimulação eléctrica personalizada à espinal medula.

Nem o frio parou Michel Roccati. Num certo dia de Inverno, no último mês de Dezembro, o italiano – que tinha tido um acidente de mota e ficado paralisado – deu alguns passos no centro de Lausana, na Suíça. Michel Roccati foi um dos três doentes com uma paralisia sensório-motora completa que conseguiram voltar a ter movimentos motores após um novo tratamento personalizado à espinal medula que envolve a estimulação eléctrica. Os detalhes científicos desta história são contados na edição desta semana da revista Nature Medicine e o próprio caminho de Michel Roccati descrito num comunicado sobre o trabalho.