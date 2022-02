Isabel espera por transplante há oito anos e pela mãe há quatro. MNE garante que trata do visto amanhã

Isabel Bapalpeme chegou a Portugal em 2014, com 21 anos. Com 1,73 metros de altura e apenas 27 quilos, foi internada no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. Acabou por ter alta, ficando a aguardar um transplante pulmonar. Nos últimos meses a situação clínica deteriorou-se e Isabel, agora com 29 anos, aguarda o apoio da mãe, passando os dias sozinha e fechada em casa. A falta de ar sobrepõe-se à vontade inexorável de permanecer activa, impedindo-a de ir à missa ou ir à biblioteca. Apesar de várias tentativas, a mãe, Sábado Bapalpeme, residente na Guiné-Bissau, ainda não conseguiu visto para viajar para Portugal e apoiar a filha.