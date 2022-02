Morreu Lata Mangeshkar, estrela maior da cena musical de Bollywood

Era conhecida como o “Rouxinol da Índia”, um dos maiores ícones culturais da Índia, uma superestrela que dominou a cena musical de Bollywood durante décadas, definindo as melodias que vingaram durante gerações. Lata Mangeshkar morreu este domingo aos 92 anos. Tinha sido internada a 11 de Janeiro com sintomas de COVID-19.

“A gentil e carinhosa Lata Didi deixou-nos”, escreveu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. “Deixa um vazio que não pode ser preenchido. As próximas gerações irão lembrar-se dela e da voz melodiosa que tinha a capacidade incomparável de hipnotizar as pessoas.” A cantora terá direito a um funeral de Estado e o governo observará luto até segunda-feira com as bandeiras a meia haste.

Nascida a 28 de Setembro de 1929 em Indore, no estado central de Madhya Pradesh, Lata Mangeshkar iniciou a sua formação musical numa idade precoce sob a tutela do pai, Deenanath Mangeshkar, um cantor clássico e actor, que ela disse ser o seu primeiro e “verdadeiro guru”.

Quando tinha apenas cinco anos de idade, o pai levava-a consigo quando actuava. Em 1945, a família mudou-se para Bombaim e, Lata Mangeshkar, teve de ajudar a mãe e dar apoio às três irmãs, e também ao irmão mais novo. Foi a partir daí que começou uma carreira de cantora em Bollywood.

Foto A irmã Asha Bhonsle (à esquerda) e Lata

Quando gravou a primeira canção, em 1947, para o filme Majboor, o conhecido compositor indiano Gulham Haider, disse-lhe: “As pessoas esquecerão todas as outras quando te ouvirem”, e uma das canções do filme catapultou-a para a ribalta.

A partir de então, as grandes produções de Bollywood disputaram a sua voz incomparável ao longo das décadas seguintes, marcando muitas obras cinematográficas como Barsaat ou Mahal. Acompanhada pela irmã mais nova, Asha Bhonsle, e pelo irmão Hridayanath Mangeshkar, trabalhou com quase todos os grandes compositores do país.

A partir de determina altura, ela e a irmã, Asha, tornaram-se nas maiores estrelas de Bollywood, participando na maior parte das bandas sonoras da indústria cinematográfica indiana durante as décadas de 60 e 70, com o seu timbre agudo a transformar-se na matriz que havia de respeitar.

Por ocasião do seu 75.º aniversário, os grandes nomes da música indiana prestaram homenagem à diva, atribuindo-lhe a designação de “alma da música do cinema indiano”. Numa carreira com mais de 70 anos, terá cantado mais de 15.000 músicas em 36 idiomas.