Histórica ponte holandesa será desmontada para superiate de Jeff Bezos passar

Segundo dados publicados pela Boat International, a embarcação, conhecida como Y721 durante a construção, medirá 127 metros, tornando-se o maior iate à vela do mundo quando for lançado este ano.

A cidade de Roterdão concordou em remover uma secção de uma ponte histórica para deixar passar um superiate, supostamente construído para o fundador da Amazon.com, Jeff Bezos. Um porta-voz da cidade holandesa disse que a secção intermediária da centenária Koningshavenbrug, conhecida pelos moradores como “De Hef”, será removida neste Verão para que um iate com 40 metros de mastros, que ali está a ser construído, possa passar. Contudo, recusou-se a comentar quem é o dono do navio.

A emissora Rijnmond informou que o iate é propriedade de Jeff Bezos. Mas nem os funcionários da construtora de iates Oceanco, nem representantes de Jeff Bezos confirmaram a notícia avançada pela rádio local.

Segundo dados publicados pela Boat International, a embarcação, conhecida como Y721 durante a construção, medirá 127 metros, tornando-se o maior iate à vela do mundo quando for lançado este ano.

Para ir do cais interior da construtora Oceanco em Alblasserdam, ao Mar do Norte, o iate deve passar pela velha ponte, o primeiro marco a ser restaurado no pós-guerra em Roterdão. A cidade disse que considerou cuidadosamente o seu dever de cuidar da ponte e dos interesses económicos criados pelo projecto antes de “decidir votar a favor deste pedido”. Os custos desta operação serão cobertos pelo construtor do navio, disse a cidade, que não especificou o valor.