Armazenamento de gás natural está a 80% e acima da média europeia

Segundo a REN, nos últimos meses de 2021, Portugal conseguiu recuperar o nível de enchimento das cavernas do Carriço para níveis superiores aos da média europeia.

A instabilidade na fronteira com a Ucrânia e as suspeitas de que a Rússia pode estar a preparar uma invasão militar em nada têm contribuído para acalmar um mercado energético que anda há meses em sobressalto com o aumento da procura global de gás natural e a subida acentuada dos preços.