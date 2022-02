Como o esforço para aprender com o passado moldou a resposta alemã à crise da Ucrânia

Resposta do chanceler alemão à Rússia foi vista como demorada e pouco assertiva. A política de não-intervenção militar levou a Alemanha ao que um jornalista chama “arrogância moral”. A ligação do SPD à Rússia foi sublinhada com o anúncio de mais um cargo para o ex-chanceler Gerhard Schröder, desta vez na Gazprom.