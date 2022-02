Fim-de-semana na TV: filmes oscarizados, grandes felinos, Bethânia em palco e Portugal em campo

CINEMA

Manual da Boa Esposa

TVCine Top, sábado, 21h30

França, década de 1960. Paulette Van Der Beck dirige com Robert, o marido, a conceituada Escola de Gestão Doméstica de Bitche. Há anos que ali são formadas boas donas de casa, mães exemplares e excelentes companheiras dos seus queridos maridos. Tudo corre bem até Robert morrer. É então que Paulette se apercebe de que, devido à má gestão do marido, a escola está à beira da ruína. Decide recorrer à ajuda da sua irmã Gilberte, da freira Marie-Thérèse e das suas alunas mais empenhadas para tornar a escola rentável. Porém, à medida que reflectem a fundo sobre questões do negócio, elas dão por si a questionar os valores que têm sido passados ao longo desses anos. Com realização de Martin Provost, segundo um argumento seu e de Séverine Werba, uma comédia francesa com actuações de Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand e Marie Zabukovec. Recebeu cinco nomeações para os Césares e ganhou um, pelo guarda-roupa.

Uma Família no Ringue

RTP1, sábado, 23h41

Há décadas que os Knight participam em lutas de wrestling em Inglaterra. Ricky e Julia ensinam tudo o que sabem aos filhos, Raya e Zak. Um dia, estes são convidados para uma audição para o WWE, nos EUA. Com argumento e realização de Stephen Merchant, uma comédia biográfica inspirada na vida da ex-campeã Saraya “Paige” Bevis, com Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne Johnson.

O Que Há de Novo no Amor?

RTP2, sábado, 00h06

Rita é baixista e acabou com Ricardo. Eduardo toca bateria e julgava já ter esquecido Maria. Samuel é um sonhador com alguma dificuldade em encarar a realidade. Inês esforça-se por merecer o amor. Marco é o guitarrista que precisa de assumir a sua homossexualidade. Ao João, falta coragem para terminar a sua relação e, enquanto isso, dedica canções a Inês. Vencedor do prémio de melhor filme português de ficção no IndieLisboa 2011, é composto por seis partes que se interligam, cada uma delas contada por um realizador, sobre meia-dúzia de amigos que encontram nos ensaios da sua banda de rock a válvula de escape para os dramas amorosos que os afligem.

O Último Imperador

TVCine Edition, domingo, 16h50

Epopeia histórica de Bernardo Bertolucci sobre a vida de Pu Yi, o último imperador da China. Coroado antes dos três anos, vive encerrado na Cidade Proibida, onde é educado por um diplomata britânico (Peter O’Toole). Mas vai ter de enfrentar as tempestades políticas do seu país. O Último Imperador foi um estrondoso sucesso de bilheteira e ganhou os nove Óscares para que foi nomeado. O filme abre Papéis para Óscar, ciclo que ocupa os serões de domingo de Fevereiro com sessões triplas. Neste, também passam Papillon (às 19h30) e Lenny (22h).

Orgulho e Preconceito

AXN White, domingo, 21h25

Adaptação do grande clássico da literatura do século XIX escrito por Jane Austen. Realizado por Joe Wright e interpretado por Keira Knightley, Talulah Riley e Matthew MacFadyen, entre outros, conta a história das irmãs Bennet, que ficam em alvoroço quando um solteirão rico se muda para perto – até porque, no seu círculo de amizades, haverá certamente mais pretendentes. Um deles, o snob e atraente Mr. Darcy, vai dar luta.

A Tempo e Horas

Hollywood, domingo, 22h

Depois do grande êxito do filme A Ressaca, Todd Phillips regressou à comédia de camaradagem masculina com esta história de um futuro pai (Robert Downey Jr) que se vê forçado a atravessar o país na companhia de um megalomaníaco (Zach Galifianakis) – isto se quiser chegar a tempo de assistir ao parto.

A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha

RTP1, domingo, 00h53

Após os eventos relatados em Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, o jornalista Mikael Blomkvist e a hacker Lisbeth Salander vêem-se envolvidos numa teia de corrupção e espionagem que vai colocar as suas vidas novamente em perigo. Com Sverrir Gudnason e Claire Foy como protagonistas, este thriller do uruguaio Fede Álvarez adapta ao cinema o romance homónimo de David Lagercrantz, quarto livro da série Millenium. Os três primeiros títulos foram originalmente criados por Stieg Larsson, que morreu de ataque cardíaco em 2004, antes de ver a sua obra transformar-se num fenómeno a nível mundial.

DESPORTO

Atletismo: Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato

RTP2, domingo, 11h20

Directo. A competição regressa após dois anos de interrupção por causa da pandemia. Realiza-se no Complexo Desportivo do Jamor (Oeiras) e tem como anfitrião o Sporting, bicampeão europeu feminino de corta-mato.

Râguebi: Geórgia x Portugal

RTP2, domingo, 13h34

A selecção nacional de râguebi inicia a segunda volta do apuramento para o Mundial de França 2023 com uma visita à Geórgia, campeã em título do Europe Championship.

Futsal: Rússia x Portugal

RTP1, domingo, 16h22

Directo. Depois de ter arredado a Espanha nas meias-finais, por 3-2, a selecção nacional, campeã europeia e mundial, volta à Ziggo Dome (Amesterdão) para defrontar a equipa russa na final do Euro 2022.

DOCUMENTÁRIO

Relentless Enemies

Nat Geo Wild, sábado, 17h

Estreia. Viagem ao delta do Okavango, ao encontro de um grupo de leões e de uma manada de búfalos isolados numa ilha pela subida das águas. “Enquanto os búfalos definem estrategicamente os seus avanços, os leões reagem a todo e cada movimento deles”, descreve a sinopse. Assim começa mais um Big Cat Month, um ciclo dedicado aos grandes felinos, que se estende até ao final de Fevereiro. As estreias estão reservadas para os domingos, sempre a partir desta hora, mas há mais documentários para ver ao longo da semana.

DANÇA

Dança Contemporânea de Cuba

RTP2, sábado, 22h04

Movimentos contemporâneos, clássicos e caribenhos harmonizam-se no espectáculo The Sacral Dance, da famosa companhia cubana, fundada em 1959. Foi gravado em Maio de 2018, no Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, com realização de Patrick Lauzé.

Foto Dança Contemporânea de Cuba

MÚSICA

Maria Bethânia - Festival de Música Educadora FM da Bahia

RTP2, domingo, 19h29

Estreia. Registo da participação da “abelha rainha da MPB” no 19.º Festival de Música Educadora FM. Teve lugar no Teatro Castro Alves, em Salvador da Bahia, a 12 de Dezembro de 2021, sem público na plateia mas emissão em vários meios. No alinhamento entraram notas do último álbum, Noturno, e sucessos que pautaram os seus mais de 50 anos de carreira.

Galaxymphony

RTP2, domingo, 00h07

Concerto da Orquestra Sinfónica Nacional Dinamarquesa preenchido por bandas sonoras de filmes oscarizados, aqui interpretadas segundo as partituras originais.

INFANTIL

Rio (V. Port.)

Fox, sábado, 9h39

Blu, uma arara de uma espécie rara, vive numa pacata cidade norte-americana com a dona e melhor amiga. Ao saberem da descoberta de uma fêmea da sua espécie, no Rio de Janeiro, partem para o Brasil. Blue vai fazer os possíveis para conquistar aquele amor – até mesmo superar a sua maior fobia: voar. Nomeado para o Óscar de melhor canção original (Real in Rio), um filme de animação realizado pelo brasileiro Carlos Saldanha, criador da saga Idade do Gelo.

Os BeatBuds: Let’s Jam!

Nick Jr., sábado e domingo, 11h

Estreia. Eles são amigos de infância, são parceiros de rock ‘n’ roll e estão prontos a dar música – com propriedades divertidas e didácticas – ao público infantil. Jonny Jingles e Matty Maracas são a dupla protagonista desta série animada. E são também os cabeças-de-cartaz do Festival Beat, que quer “pôr toda a família a dançar” neste fim-de-semana, anuncia o canal. Ao alinhamento juntam-se personagens bem conhecidas do canal, em episódios temáticos de A Patrulha Pata, As Pistas da Blue e Tu, A Porquinha Peppa e Bubble Guppies.

Spirit Invencível (V. Port.)

TVCine Top, domingo, 11h55

Elaine Bogan e Ennio Torresan realizam esta aventura animada em que Lucky, uma menina que se muda da grande cidade para a pequena localidade mexicana de Miradero, forma um vínculo inquebrável com um cavalo selvagem. A versão original é exibida mais tarde, às 21h30.