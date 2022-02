Ana Colaço é a nova voz do Oceano Pacífico: “Tudo o que fiz foi uma preparação para isto”

A animadora é a primeira voz feminina do mítico programa de rádio, que está no ar desde 1984. Promete trazer mais proximidade e mais simpatia aos ouvintes.

São quase 23 horas, nos corredores dos estúdios do Grupo Renascença, na Quinta do Bom Pastor, na Buraca, não se vê vivalma. Dentro de 30 minutos começa mais uma emissão do Oceano Pacífico. Por trás do microfone, num dos pouco estúdios onde a luz está acesa, está Ana Colaço, a nova voz do icónico programa das noites da RFM. No ar há precisamente um mês, desde 2 de Janeiro, promete trazer simpatia e proximidade aos ouvintes e reconhece o peso da responsabilidade de continuar o legado iniciado por João Chaves há quase 38 anos, entregue, pela primeira vez, a uma mulher.