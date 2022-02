Governo avança com concurso do lítio, retira duas áreas por “restrições ambientais”

A DGEG já concluiu a Avaliação Ambiental Estratégica às oito áreas com potencial para explorar lítio em Portugal. Concurso avança sem duas áreas - “Arga” e Segura” - e com as restantes seis reduzidas a metade.

O Governo vai avançar com o concurso para a prospecção e pesquisa de lítio em Portugal, na sequência da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) realizada pela Direcção-geral de Energia e Geologia. Das oito áreas iniciais, só avançam seis e, nestas, é proposta uma redução para metade da área a explorar.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, o Ministério do Ambiente e Acção Climática anunciou que “a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) promovida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que sujeitou a análise oito áreas com potencial de existência de lítio, concluiu que em seis delas há condições para avançar. Nos seis locais viáveis, é proposta uma redução de área inicial para metade”.

A avaliação da DGEG concluiu que “nas áreas “Arga” e “Segura” as restrições ambientais inibem a prospecção e consequente exploração, ficando assim fora do objecto do futuro concurso”.

Sobre a “Arga”, “verifica-se que, perante a sua expectável classificação como Área Protegida, mais de metade da superfície é considerada interdita ou a evitar”, esclarece o ministério liderado por Matos Fernandes. Já na “Segura”, “a prevista redefinição de limites da Zona de Protecção Especial do Tejo Internacional conduziu à sua exclusão”.

No que diz respeito às restantes seis áreas, foram excluídas zonas de maior densidade urbana, funcional e demográfica, tendo ocorrido uma redução de 49% da área total inicialmente sujeita a Avaliação Ambiental”.

O concurso avança agora durante os próximos 60 dias para que sejam atribuídos os direitos de prospecção e pesquisa de lítio, após o qual terá lugar a fase de prospecção durante um prazo máximo de cinco anos, seguindo então a exploração de lítio. Cada projecto será sujeito à sua Avaliação de Impacto Ambiental.

A inclusão da serra d’Arga no concurso do lítio motivou alguns dos maiores protestos contra a exploração mineira em Portugal, tendo em conta uma área de 25 mil hectares da Serra d'Arga, nos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Ponte de Lima. Esta serra encontrava-se em fase de classificação como Área de Paisagem Protegida de Interesse Regional, numa iniciativa conjunta daqueles quatro concelhos do distrito de Viana do Castelo para garantir precisamente a protecção daquele território de eventuais projectos de prospecção ou exploração de lítio e de outros minerais.