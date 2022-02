Há cada vez menos jovens sub-20 a tirar a carta de condução

Grupo dos 18 e 19 anos ainda é a maioria, mas teve menos 23.435 candidatos do que há dez anos. Novas cartas subiram 1% em 2021 e caíram 8% nos sub-20.

Se o número de cartas de condução fosse um barómetro para avaliar a venda de carros no futuro, a indústria automóvel bem poderia ligar todos os alarmes em Portugal. Em 2021, foram emitidas 81.615 novas cartas de condução (categoria B, ligeiros), mais 1% do que no primeiro ano da pandemia, segundo dados que o PÚBLICO pediu à entidade emissora. Os números dizem outra coisa: há cada vez menos condutores novos. Em 2011, tinham sido emitidas mais de 125 mil cartas novas. Dez anos depois, são menos 43.520 (-35%).