2020 XL5, o maior asteróide que acompanha a Terra no seu caminho à volta do Sol

Esta terça-feira ficámos a conhecer melhor um companheiro que segue o nosso planeta no seu caminho à volta do Sol. Chama-se 2020 XL5 e é o segundo asteróide troiano da Terra (isto é, partilha a órbita com o planeta num certo ponto), confirmou-se num artigo publicado na revista científica Nature Communications. Este asteróide troiano é três vezes maior do que o primeiro associado à Terra, sendo assim o maior encontrado até agora.