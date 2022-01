Patrícia Portela deixa direcção artística do Teatro Viriato

Patrícia Portela (Lisboa, 1974) deixou a direcção artística do Teatro Viriato, cargo que ocupava desde o início de Março de 2020, poucos dias antes de a pandemia ter começado a fechar as salas de espectáculos de todo o país. A notícia foi avançada pelo Jornal do Centro e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte oficial da instituição.

Escritora, dramaturga e artista multifacetada, tinha sido apontada para o cargo pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu (CAEV), a associação cultural que gere aquele equipamento, para substituir Paula Garcia que, apesar de ter deixado a direcção artística em 2020, permaneceu à frente do CAEV.

Paula Garcia, que entretanto assumiu também a coordenação da equipa de missão da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027, não esteve disponível para prestar declarações ao PÚBLICO. A responsável remeteu quaisquer esclarecimentos para um comunicado escrito que, informou por sua vez o Teatro Viriato, será emitido esta terça-feira. Também não foi possível obter um comentário de Patrícia Portela.

A programação dos dois últimos anos do Teatro Viriato foi afectada pela volatilidade da pandemia, que obrigou a encerrar e a reabrir a casa intermitentemente e a ajustar constantemente a grelha de espectáculos às restrições em vigor a cada momento. Mais recentemente, a sala de Viseu anunciou que o festival de dança contemporânea que organiza, e cuja última edição terminou no sábado, deixaria de se chamar New Age, New Time para assumir um nome em português, Novas Acções, Novos Tempos, mantendo NANT como sigla.

Quando a escolha de Patrícia Portela para a direcção artística foi tornada pública, o Teatro Viriato descreveu-a como uma “profunda conhecedora” da casa e “uma das artistas [com] presença assídua na sua programação”, explicando que essa cumplicidade iria “garantir a continuidade” do projecto.

A artista é autora de espectáculos como Wasteband, que lhe valeu o Prémio Teatro na Década, e a trilogia Flatland, com a qual conquistou o Prémio Revelação dos Críticos de Teatro e o Prémio Madalena Azeredo Perdigão/Fundação Calouste Gulbenkian. Hífen, publicado em Maio do ano passado pela Caminho, é o seu mais recente livro.