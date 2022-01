À décima edição, o festival Novas Acções, Novos Tempos aparece reinventado

O festival de dança contemporânea de Viseu deixou o seu nome inglês: o New Age, New Time chama-se agora Novas Acções, Novos Tempos (NANT). É em parte por isso que Patrícia Portela, directora artística do Teatro Viriato, promotor do evento, vem dizendo que a sua décima edição, que arranca esta sexta-feira, com o espectáculo Bate Fado, da dupla Jonas & Lander, será simultaneamente a décima e a primeira. Mas há pelo menos um outro motivo. “O NANT costumava acontecer em Novembro, mas optámos, num acto não radical, mas de arrojo, por começar o ano com uma programação de dança, toda ela dedicada à ideia de corpo”, explicou ao PÚBLICO, descrevendo este NANT especial, que pretende entender o que significa “dar o corpo ao manifesto” em 2022.